"Яндекс" становится популярнее в ЕС из-за антимонопольных действий против Google

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Антимонопольная политика ЕС в отношении Google привела к росту популярности "Яндекс", которую блок обвиняет в распространении кремлевской пропаганды о вторжении в Украину.

Об этом сообщает Bloomberg.

Рост популярности "Яндекс" начался после появления антимонопольных предписаний ЕС, которое заставило Google предложить пользователям телефонов на выбор конкурирующие приложения для поиска в Интернете на телефонах, работающих под управлением операционной системы Android.

"Яндекс появляется на "экране выбора", позволяющем пользователям смартфонов Android выбрать желаемую поисковую систему, в 23 европейских странах. Недавно он вошел в пятерку лучших приложений для Android, в частности, в Германии, Италии, Чехии и Дании", - говорится в сообщении.

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По словам одного из членов Европарламента Стефани Йон-Куртен, настоящее беспокойство вызывает то, что Яндексу все еще разрешено работать на рынке ЕС.

"Вопрос не в экране выбора, а в том, что Яндекс все еще является одним из вариантов, которые следует рассматривать", – сказала Йон-Куртен.

В сентябрьском обновленном санкционном списке ЕС блок обвинил компанию в том, что она "ответственна за продвижение государственных СМИ и нарративов в своих поисковых результатах, а также за снижение рейтинга и удаление контента, критически настроенного к Кремлю, например, контента, связанного с агрессивной войной России против Украины".

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Компания "Яндекс" зарегистрирована в Нидерландах и торговалась на бирже Nasdaq, пока ее акции не были заморожены после вторжения.

Напомним:

Российская транснациональная компания в области информационных технологий, зарегистрированная в Нидерландах - Yandex, внесена в перечень кандидатов на санкции из-за работы на российскую пропаганду и опасности ряда ее сервис в результате работы на ФСБ.