Yandex внесено до переліку кандидатів на санкції: НАЗК нагадало про небезпеку цих сервісів

Російська транснаціональна компанія в галузі інформаційних технологій, що зареєстрована в Нідерландах - Yandex, внесена у перелік кандидатів на санкції через роботу на російську пропаганду та небезпеку низку її сервіс внаслідок роботи на ФСБ.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

"Сервіси Yandex давно працюють на російську пропаганду і тісно співпрацюють із ФСБ, надаючи їм доступ до масиву приватних даних користувачів. Йдеться не про одну компанію Yandex, а про низку сервісів, як внутрішньо-російських, так і міжнародних", - заявляють в НАЗК.

"Яндекс не став "залежними від держави", а від самого початку створювався як один з елементів обслуговування інтересів російської влади. Він залишається потужним інструментом пропаганди нарівні з російськими телеканалами", – зазначив голова НАЗК Олександр Новіков.

Реклама:

Наголошується, що Яндекс продовжує працювати в РФ і сплачує значні податки до держбюджету агресора.

Масиви даних Яндексу зберігаються у трьох великих дата-центрах, які знаходяться в РФ. До них має цілодобовий доступ ФСБ, причому цілком офіційно.

"Яндекс-поиск" працює за налаштованими алгоритмами, які видають на перших сторінках потрібну Кремлю інформацію, до видачі не потрапляє критика влади або правдива інформація про війну проти України.

Реклама:

"Яндекс-деньги", що на 75% належить Сбербанку Росії, має всі дані про онлайн-переміщення грошей користувачів.

"Яндекс-еда" і "Яндекс-такси" мають дані про домашні та робочі адреси клієнтів, їхній робочий розклад, переміщення протягом дня, адреси шкіл та дитсадків, звідки клієнти забирають своїх дітей.

Одними з найнебезпечніших сервісів є "Яндекс-карты" і "Яндекс-навигатор", якими після вторгнення деякі українські водії продовжують користуватися за допомогою VPN. Через них, серед іншого, росіяни можуть отримати дані про рух військової техніки та про режимні об'єкти на території України.

Маючи доступ до трекінгу імен, платіжних карток та адрес, Яндекс може передавати інформацію, наприклад, про людей, які приїжджають на роботу до держустанов або до посольств інших країн. Так, сервіс Яндексу "Yango" (таксі, доставка їжі), що працював у 16 країнах за межами РФ, було обмежено та заборонено владою кількох держав з міркувань безпеки. Це зробили уряди Латвії, Естонії, Британії, Франції й Казахстану.

Від політичного режиму держави-агресора за кураторство над Яндексом відповідали Владислав Сурков (перебуває під санкціями США, ЄС, Великобританії, України, Канади, Швейцарії та Австралії), а згодом В'ячеслав Володін (перебуває під санкціями США, ЄС, Великобританії, України, Канади, Швейцарії, Австралії, Японії та Нової Зеландії).

При цьому, сервіси Яндекс досі доступні для завантаження на платформах App Store та Google Play у світі.

НАЗК вже подало пропозиції щодо застосування санкцій проти "яндексівських" компаній до Служби безпеки України та до інших відповідальних органів. Інформація Національному агентству була надана ГО "Запорізький центр розслідувань".

Нагадуємо:

Співзасновник Яндексу Аркадій Волож ще в червні 2022 року потрапив до санкційних списків ЄС через його фінансову підтримку уряду РФ.

Після анексії Криму Волож неодноразово був на особистих зустрічах із Путіним. Відомо, що вони зустрічалися на заходах щодо розробки штучного інтелекту в 2017 році та щодо IT-інвестування в 2020-му.

У 2017 році Яндекс за вказівкою влади відключив електронні гаманці російським опозиціонерам.

У серпні 2023 Аркадій Волож вперше від початку повномасштабного вторгнення зробив публічну заяву із засудженням війни проти України, а також прибрав зі своєї біографії в інтернеті все, що було пов'язане з його роботою в РФ.

Відразу після заяви він подав прохання до Євросоюзу щодо зняття з нього санкцій та щодо відновлення роботи позаросійських яндекс-сервісів (наприклад, Yangoo).

Волож наголосив, що останніми роками компанія Яндекс зазнала тиску з боку російської влади. Проте відомо, що компанія давно і добровільно співпрацювала із Кремлем.

Так, у 2009 році Яндекс продав за 1 євро державному російському "Сбербанку" одну так звану золоту акцію (актив, що дає широкі повноваження щодо контролю за пакетами акцій підприємства).

Нагадуємо також, що 16 травня 2017 року РНБО заблокував роботу діяльність ТОВ "Яндекс" в Україні. 15 квітня 2023 року, згідно з Указом Президента України Володимира Зеленського, було введено санкції проти російських компаній, зокрема й ТОВ "Яндекс" (рос. ООО "Яндекс"), терміном на 10 років.

Непідсанкційними наразі залишаються такі юридичні особи, як Яндекс Банк, Яндекс Доставка, Яндекс Пробки, Яндекс Лавка, Яндекс Такси, Яндекс ДЦ, Яндекс Испытания, Яндекс Драйв тощо.