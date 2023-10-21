Китай хочет увеличить инвестиции и сотрудничество с Apple

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Вице-премьер-министр Китая Дин Дуэсян заявил генеральному директору Apple Тиму Куку, что Пекин приглашает его принять участие в развитии цифровой экономики страны.

Об этом пишет Reuters.

Гендиректор Apple совершил неожиданный визит в Пекин менее чем через месяц после запуска iPhone 15 в Китае.

Визит Кука важен и тем, что состоялся на фоне обострения конкуренции между американским технологическим гигантом и китайской компанией Huawei на третьем по величине рынке Apple, а также усиления Пекином надзора за безопасностью.

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Отмечается, что продажи iPhone 15 за первые 17 дней в Китае упали на 4,5% по сравнению с iPhone 14.

Кроме того, в сентябре Китай расширил ограничения на использование iPhone государственными служащими, приказав сотрудникам некоторых центральных правительственных учреждений прекратить использование телефонов Apple на работе.

По словам Дин Дуэсяна, Китай готов предоставить больше возможностей для развития в стране предприятий, финансируемых из-за рубежа, в том числе и для Apple.

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Зато Кук сказал, что Apple уверена в перспективах китайского рынка и готова укреплять сотрудничество с Китаем в таких сферах, как высокотехнологичное производство и цифровая экономика.

Напомним:

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Китай запретил использование iPhone официальными лицами центрального правительства.