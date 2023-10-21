На выплаты ВПЛ в октябре выделено более 5,6 миллиарда 

Правительство в октябре на выплаты внутренне перемещенным лицам уже направило более 5,6 млрд грн.

Об этом сообщает министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

В министерстве отмечают, что речь идет о ежемесячной государственной помощи на проживание, которая составляет 3 тыс. грн лицам с инвалидностью и детям и 2 тыс. грн для всех остальных внутренне перемещенных лиц.

"В частности, на выплаты ВПЛ в первом периоде октября было направлено более 5,64 млрд грн. Таким образом, финансовую поддержку от государства получили почти 2,5 млн внутренних переселенцев", - говорится в сообщении.

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Всего с начала года уже профинансированы выплаты ВПЛ на общую сумму 61,3 млрд грн.

Напомним:

По словам вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, верификация показала, что почти 180 тыс. граждан ошибочно получают выплаты как внутренне перемещенные лица.

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