Майже 180 тис. громадян помилково вважають себе ВПО та отримують виплати - Верещук

Верифікація засвідчила, що майже 180 тис. громадян помилково отримують виплати як внутрішньо переміщені особи.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі національного телемарафону.

"Те, що мені відомо зараз, станом на сьогодні: 109 тис. постійно перебувають за кордоном, проживають там, і отримують виплати там, і отримують виплати як внутрішньо переміщені особи", - сказала Верещук, відповідаючи на запитання, скільки людей позбавлять виплат допомоги як переселенців після верифікації.

Ще майже 10 тис осіб, за її словами, виявилися такими, що значаться в реєстрах РАЦСу як померлі, але на них і далі отримують виплати.

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Також було знайдено помилки в реєстрі, коли двоє членів сім'ї, наприклад і батько, і мати, подали на виплати для тих самих дітей - таких родин знайшли майже 60 тис.

Віцепрем'єр зазначила, що всі помилки буде виправлено, і виплати таким особам припинять.

Верещук також розповіла, що на сьогодні виплати для переселенців отримують 2 млн 600 тис. осіб.

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Нагадуємо:

З 1 вересня деяких внутрішньо переміщених осіб (ВПО) позбавлятимуть щомісячної допомоги від держави. Відповідну постанову Кабінет міністрів ухвалив 11 липня.