По программе "єВідновлення" согласовали помощь почти на 2 миллиарда

По государственной программе "єВідновлення" согласовали выплату помощи суммарно на 1,9 миллиарда гривен, в целом украинцы подали 52,6 тыс заявок.

Об этом сообщила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, передает "Интерфакс-Украина".

По ее словам, темпы подачи заявок увеличились за последнюю неделю: в середине октября подавали в среднем 167 заявок в день, тогда как на 20 октября – 300. Доля отказов по заявкам – 14%.

Шуляк уточнила, что сумма выплаченной помощи по ремонту поврежденного жилья достигла 1,7 млрд грн. В то же время лидерами по сумме выплаченных компенсаций является Харьковская область – 515 млн грн, Киевская – 373 млн грн и Донецкая – 103 млн грн.

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Также выросли темпы подачи заявок на получение компенсации за уничтоженное жилье. На 20 октября количество таких заявок составляет 4 689 штук, уже сформировано 285 жилищных сертификатов. Доля отказов по заявкам – 11%.

По словам Шуляка, выросла также средняя сумма сертификатов – до 1,9 млн грн с 1,4 млн. По сумме сложившихся жилищных сертификатов лидируют Киевская (295 млн грн), Харьковская (126 млн грн) и Донецкая (60 млн грн) области.

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Компенсация за разрушенное жилье: кто может принять участие в программе и как она работает

Напоминаем:

Для выплат компенсаций за разрушенное или поврежденное боевыми действиями жилье использовались, в частности, арестованные средства российских банков, работавших в Украине.