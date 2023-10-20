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Приватбанк предупредил о 5-часовой паузе в работе всех сервисов: когда не будут работать

Пятница, 20 октября 2023, 17:46 - Анастасия Жарикова

Государственный Приватбанк в ночь на 21 октября будет проводить регламентные работы, из-за которых операции с карточками будут временно недоступны.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Необходимость проведения плановых регламентных работ процессингового центра в финучреждении объяснили целью повышения качества и безопасности платежей.

Во время проведения работ в субботу 21 октября с 00:00 до 5:00 утра временно будут недоступны:

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  • операции с карточками;
  • платежи в Приват24;
  • не будут работать банкоматы, терминалы самообслуживания и POS-терминалы банка.

"Обычно банк проводит работы ночью, когда большинство клиентов отдыхают. Впрочем, если вы должны совершить важные покупки и переводы в поздний час, учтите время проведения работ", - добавили в банке.

Всего через процессинговый центр ПриватБанка украинцы совершили уже более 70 миллиардов карточных операций – платежей, переводов и других.

Клиенты ПриватБанка совершают в среднем 28 миллионов платежей и других операций с карточками в день. Это более 1 млн. платежей в час и почти 50 тысяч платежей ежеминутно.

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Напоминаем:

Государственный Приватбанк запустил доставку платежных карт "Новой почтой" в шесть стран Европы.

Приватбанк банк
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