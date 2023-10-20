Nova Post открыла первое отделение в Эстонии: доступны отправки весом до тонны

Nova Post

Логистическая компания Nova Post вышла на рынок Эстонии, ставшей восьмой европейской страной, в которой открыл отделение украинский сервис.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Первое отделение Nova Post открылось в Таллинне по адресу Estonia pst 7, 10412, оно будет работать каждый день.

В нем клиенты могут получать и отправлять в Украину документы, посылки и грузы до 1000 кг. Отделение работает каждый день.

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Тарифы на доставку из Украины в Эстонию составляют:

документы – 250 грн

посылки до 2 кг – 400 грн

посылки до 10 кг – 600 грн

посылки до 30 кг – 1200 грн

грузы от 30 до 100 кг – 40 грн за каждый килограмм.

Также клиенты могут вызвать курьера через сайт и мобильное приложение Nova Post, чтобы совершить отправку из или на любой адрес по всей Эстонии.

В компании предупредили, что доставка или забор отправки курьером по адресу – платится дополнительно +100 грн для отправок до 30 кг, или +250 грн за каждые 100 кг.

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До 12 ноября каждый клиент может получить промокод со скидкой -15% на услуги по доставке из Эстонии в Украину, зарегистрировавшись по ссылке

"В этом году мы открываем отделения по всем странам Балтии. В марте Nova Post вышла на рынок Литвы, сегодня открываем первое отделение в Эстонии, а уже через неделю заработаем в Латвии. Общие инвестиции в наше развитие в странах Балтии составляют 300 тыс. евро", – рассказал CEO Nova Post Europe Александр Лысовец.

Напоминаем:

Оператор доставки Nova Post запустил первое отделение и собственную курьерскую доставку в Братиславе – столице Словакии.

Логистическая компания "Новая почта" с середины сентября запустила адресную доставку в Латвии и Эстонии.