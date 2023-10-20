Китай в ответ на закрытие США доступа к ИИ-чипам вводит ограничения на экспорт графита

Bloomberg

Китай в ответ на введенные США ограничения на продажу ИИ-чипов китайским компаниям объявил об экспортном контроле на графит - материал, используемый в аккумуляторах электромобилей.

Об этом пишет Financial Times.

"Китай, который доминирует в мировых цепочках поставок этого минерала, потребует специальных разрешений на экспорт трех сортов графита.

Новые меры экспортного контроля, которые, по словам Китая, были введены из соображений "национальной безопасности", имеют целью усилить геополитическую напряженность между Пекином и Вашингтоном в отношении технологических цепочек поставок. Они также подчеркивают доминирование Китая в мировом снабжении десятков критически важных ресурсов", - пишет FT.

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Китай является ведущим производителем графита, на который приходится около 65% поставок в 2022 году, согласно данным ежегодного отчета Геологической службы США за 2023 год.

По данным Института энергетических исследований, исследовательской группы, базирующейся в Вашингтоне, доля страны на рынке некоторых готовых графитовых изделий приближается к 100 процентам.

Этот шаг произошел через несколько дней после того, как администрация президента США Джо Байдена усилила контроль за экспортом передовых ИИ-чипов в Китай.

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Пекин раскритиковал Вашингтон за эти меры. Министерство торговли Китая заявило, что "США постоянно преувеличивают понятие национальной безопасности, злоупотребляют мерами экспортного контроля и прибегают к односторонним актам запугивания, чем Китай категорически недоволен и решительно возражает против них".

Хотя китайские чиновники остерегаются ответных мер, которые могут нанести ущерб собственным китайским компаниям, Пекин в последние месяцы начал использовать свое доминирование над широким спектром материалов и ресурсов в ответ.

В июле Пекин ввел аналогичные ограничения на галлий и германий - металлы, используемые в ряде стратегических отраслей промышленности, включая электромобили, микрочипы и некоторые военные системы вооружения. Правительство также ссылалось на соображения национальной безопасности.

Контроль требует от компаний получения дополнительных разрешений, что не приравнивается к запрету, но создает неопределенность для отраслей, зависимых от китайской продукции. Контроль над германием и галлием еще не вызвал значительных перебоев для некитайских покупателей.

Графит является самым распространенным материалом, используемым в анодной части литий-ионных аккумуляторов из-за его относительно низкой стоимости, высокой плотности энергии и стабильной структуры.

Напомним:

Ранее администрация Байдена запретила поставки в Китай более продвинутых ИИ-чипов, разработанных Nvidia и другими компаниями: эти меры направлены на то, чтобы помешать Пекину получать передовые американские технологии для укрепления своей армии.

Экономическая правда