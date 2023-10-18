США "отрежут" Китай от большего количества чипов Nvidia, ограничения расширят и на РФ с Ираном

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Администрация Байдена планирует запретить поставки в Китай более продвинутых ИИ-чипов, разработанных Nvidia и другими компаниями: эти меры направлены на то, чтобы помешать Пекину получать передовые американские технологии для укрепления своей армии.

Об этом пишет Reuters.

Правила, которые вступают в силу через 30 дней, ограничивают доступ к более широкому спектру передовых микросхем и инструментов для производства микросхем для большего количества стран, включая Иран и Россию, а также вносят в черный список китайских разработчиков микросхем Moore Threads и Biren.

Новые меры закрывают пробелы в правилах, опубликованных в октябре прошлого года, и, вероятно, будут обновляться "по меньшей мере ежегодно", заявила журналистам министр торговли США Джина Раймондо.

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Цель - ограничить доступ Китая к "передовым полупроводникам, которые могут способствовать прорыву в области искусственного интеллекта и сложных компьютеров, которые имеют решающее значение для (китайского) военного применения", пояснила Раймондо.

Представитель китайского посольства заявил, что Китай "решительно выступает против" новых ограничений, добавив, что "произвольное установление ограничений или насильственное стремление к разъединению в угоду политической повестке дня нарушает принципы рыночной экономики и честной конкуренции и подрывает международный экономический и торговый порядок".

"Новые меры демонстрируют, что администрация Байдена пытается замедлить поставки микросхем и инструментов для производства микросхем в Китай, даже несмотря на растущее беспокойство о роли, которую американские технологии играют в модернизации пекинской армии", - пишет Reuters.

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После публикации обновленных правил ведущий американский разработчик чипов для ИИ Nvidia заявил, что придерживается правил и не ожидает значительного влияния на краткосрочные результаты.

Напомним:

США будут принимать меры, чтобы предотвратить продажи американскими производителями полупроводников в Китай в обход правительственных ограничений в рамках будущих действий администрации Байдена, направленных на блокирование большего экспорта ИИ-микросхем.

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Экономическая правда