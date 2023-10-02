По программе "Доступные кредиты 5-7-9" выдали более 73 тысяч кредитов
С момента старта государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" предприниматели получили от уполномоченных банков 73 501 кредит на общую сумму 239,6 млрд грн.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.
"За прошедшую неделю в рамках программы выдали 533 льготных кредита на общую сумму 2,1 млрд гривен", – сообщили в ведомстве.
Чаще всего кредитуются по программе предприятия, работающие в сферах:
- сельского хозяйства – 50%;
- торговли и производства – 26%;
- промышленной переработки – 14%.
Участие в программе принимают 45 банков, среди которых Приватбанк и Ощадбанк.
Напомним:
В сентябре Кабинет Министров расширил механизмы государственной поддержки бизнеса по программе "Доступные кредиты 5-7-9%".
В частности, была усилена поддержка переработки и проектов энергоэффективности на всей территории Украины, бизнеса на деоккупированных территориях. А также внедрены механизмы господдержки по договорам факторинга, которые будут стимулировать развитие отечественного производства.