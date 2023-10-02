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По программе "Доступные кредиты 5-7-9" выдали более 73 тысяч кредитов

Понедельник, 2 октября 2023, 20:50 - Анастасия Дячкина

С момента старта государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" предприниматели получили от уполномоченных банков 73 501 кредит на общую сумму 239,6 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

"За прошедшую неделю в рамках программы выдали 533 льготных кредита на общую сумму 2,1 млрд гривен", – сообщили в ведомстве.

Чаще всего кредитуются по программе предприятия, работающие в сферах:

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  • сельского хозяйства – 50%;
  • торговли и производства – 26%;
  • промышленной переработки – 14%.
 
Минфин

Участие в программе принимают 45 банков, среди которых Приватбанк и Ощадбанк.

Напомним: 

В сентябре Кабинет Министров расширил механизмы государственной поддержки бизнеса по программе "Доступные кредиты 5-7-9%". 

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В частности, была усилена поддержка переработки и проектов энергоэффективности на всей территории Украины, бизнеса на деоккупированных территориях. А также внедрены механизмы господдержки по договорам факторинга, которые будут стимулировать развитие отечественного производства.

кредит Минфин
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