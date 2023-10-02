Смена приоритетов: власть готовит рекордное перенаправление средств из Минвосстановления в Минстратегпром

Вскоре депутаты предложат изменения в Бюджетный кодекс, в результате которых в Украине будет создан постоянно действующий Нацфонд восстановления, осуществлен рекордный переток бюджета из Минвосстановления в Минстратегпром, и, следовательно, кардинально изменятся государственные приоритеты и их финансирование.

Об этом говорится в статье УП со ссылкой на собственные источники.

"Вопрос перекройки бюджета - это не так о деньгах. Украина входит в новый виток войны с Россией, когда ставка делается на долгосрочное противостояние. Очевидно, перманентное сопротивление требует от страны наращивания возможностей в выпуске собственного оружия", - говорится в статье.

По данным УП, вскоре депутаты предложат внести изменения в статью 24 Бюджетного кодекса - "Резервный фонд бюджета". Это предусматривают поправки к законопроекту №10037. Поправками хотят создать постоянно действующий Нацфонд восстановления.

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В нем попытаются объединить ныне распыленную международную помощь на мероприятия по восстановлению, деньги из общего фонда госбюджета на восстановление и другие потенциальные источники.

Однако главное, что все расходы из фонда подпадут под контроль и будут выделяться в соответствии с приоритетностью проектов, как это работало в Фонде ликвидации последствий вооруженной агрессии.

"Украина не может зависеть от партнеров, ведь ситуация в Штатах или тех же Польше и Словакии показывает, что разговоры о партнерстве порой могут резко измениться на требования и обвинения. В этом контексте рекордный переток бюджета из Минвосстановления в Минстратегпром - вещь логичная и понятная. Хоть никем и не прокоммуницированная", - отмечается в статье.

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В то же время это означает, что бюджет Министерства восстановления Александра Кубракова на следующий год претерпит трехкратное уменьшение. То есть, финансирование Минвосстановления и подчиненного ему Агентства восстановления "порежут" со 119 до 39 миллиардов на двоих.

Это указывает на кардинальную смену государственных приоритетов.

Основными получателями "сэкономленных" около 80 миллиардов станет Минстратегпром, у которого +618% по сравнению с бюджетом 2023 года и Минцифры с +350%.

"Это укладывается в общую смену приоритетов финансирования: страна на втором году войны переходит от строительства дорог к выпуску оружия и дронов", - говорится в статье.

Еще одним главным выгодополучателем от урезаний в Минвосстановлении станет Министерство экономики, которое возглавляет Юлия Свириденко. На ее ведомство перебросят дополнительных 29 миллиардов.

Что касается Минвосстановления, то, как утверждают источники, им придется искать деньги самостоятельно для покрытия трехкратного уменьшения бюджета министерства и Агентства восстановления по сравнению с нынешним годом.

"Нам говорят: ищите деньги на восстановление. Не в бюджете, а у партнеров, у доноров. И мы, если честно, их найдем. Сейчас заработает на полную мощность Координационная платформа доноров, США назначили специальную представительницу по Украине Прицкер, а она такая, очень серьезная, поэтому оно все закрутится", - рассказал УП собеседник в команде Кубракова.

Напоминаем:

Ныне действующий Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии был предусмотрен согласно бюджетной программе только на 2023 год и регулировался законом о государственном бюджете-2023.

На сегодня весь социальный блок - пенсии-стипендии, зарплаты государственного сектора, образование и медицина, программы поддержки бизнеса и граждан, восстановление - почти полностью финансируется за счет международной помощи.

Не станет исключением и следующий год, на который Украине нужно привлечь почти 43 млрд долл. Хотя, по словам министра финансов Сергея Марченко, желающих выделять средства Украине все меньше.

По его словам, сложности внешнего финансирования государственного бюджета растут с каждым месяцем, однако Украина не собирается просить, а будет требовать поддержку.

"Я считаю, что у нас достаточно аргументов и оснований не просто просить, а требовать поддержку. И мы готовы делать все необходимые реформы и меры для того, чтобы эта поддержка поступала нам своевременно и в полном объеме", - заявил Марченко.

Известно также, что Еврокомиссия разрабатывает механизм Ukraine Facility, предусматривающий 50 млрд евро на восстановление Украины в течение следующих четырех лет. Однако европейские инвестиции нам дадут только в обмен на украинские реформы, а также антикоррупционные механизмы и инструменты прозрачности.