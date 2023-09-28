Желающих выделять средства Украине все меньше, но средства будут – министр финансов

Сложности внешнего финансирования государственного бюджета растут с каждым месяцем, однако Украина не собирается просить, а будет требовать поддержку.

Такой вывод можно сделать из заявления министра финансов Сергея Марченко в эфире национального телемарафона, передает "Интерфакс-Украина".

"Желающих выделять средства все меньше и меньше", – сказал он.

Марченко отметил, что этот вопрос обсуждался на прошедшем 26 сентября заседании руководящего комитета Межведомственной донорской Координационной платформы для Украины.

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По его словам, сложности внешнего финансирования связаны, в том числе, с тем, что с каждым месяцем растут вопросы по поводу того, насколько налогоплательщики стран-партнеров готовы финансировать Украину.

Однако, уверен Марченко, Украина имеет аргументы для того, чтобы не просить, а требовать помощь.

"Я считаю, что у нас достаточно аргументов и оснований не просто просить, а требовать поддержку. И мы готовы делать все необходимые реформы и меры для того, чтобы эта поддержка поступала нам своевременно и в полном объеме", – заявил Марченко.

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"Это диалог, мы показываем преимущества, мы показываем, что будет, если они нам не будут давать средства, мы показываем наши успехи и ту безумную работу, которую делают наши вооруженные силы, сдерживая одну из самых больший армий мира", – подчеркнул глава украинского Минфина.

По его словам, Украина в 2024 году нуждается в 43 млрд долларов внешнего финансирования государственного бюджета, привлечь их будет сложнее, чем в текущем году.

Но это не значит, что средств не будет, Министерство финансов делает все возможное, чтобы гарантировать их поступление.

"Это не значит, что мы перестали работать. Мы в этом году гарантированно обеспечиваем около 42 млрд долларов внешнего финансирования дефицита бюджета. Я надеюсь, и мы делаем все возможное для того, чтобы это было гарантировано и в 2024 году", - сказал министр.

Он также сообщил, что в 2024 году в финансировании инфраструктурных проектов в рамках восстановления тоже делается расчет на внешнее финансирование, так как имевшихся в этом году на эти цели средств от конфискации активов "дочек" российских Сбербанка и ВЭБ уже не будет, как и половины отчислений от прибыли Нацбанка.

В этой связи Марченко подчеркнул, что Минфин настаивает на переводе "военного" налога на доходы физлиц (НДФЛ) с 1 октября от местных бюджетов в госбюджет на производство военной техники и закупку дронов.

По его словам, до войны поступления "военного" НДФЛ в местные бюджеты составляло 14 млрд грн в год, тогда как сегодня – больше 100 млрд грн, и эти средства используются неэффективно, о чем свидетельствует, в том числе, больше 200 млрд грн остатков на счетах местных бюджетов.

Он также призвал Верховную Раду умерить свои желания вносить существенные изменения в госбюджет, так как он сбалансирован и 53% его расходов направлены на безопасность и оборону.