Франция будет страховать военные риски своих компаний, намеренных инвестировать в Украину

Французская государственная страховая компания Bpifrance Assurance Export будет страховать французские компании, которые готовы инвестировать в Украину и ее восстановление, не дожидаясь завершения войны.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В ведомстве пояснили, что любая компания, работающая по французскому законодательству и осуществляющая долгосрочные инвестиции за рубежом в новую или существующую компанию, или любое кредитное учреждение, предоставляющее банковский кредит иностранному подразделению, имеет право на это инвестиционное страхование.

Оно защищает инвесторов или кредитные учреждения, выделяющие инвестиционные ссуды, от рисков повреждения имущества или невыплат, непередачи, экспроприации или политического насилия.

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"Страхование покрывает до 95% потерь активов инвестора или дебиторской задолженности", - отметили в Минэкономики.

Кроме того, Франция продолжает переговоры с партнерами по поддержке экономики Украины и мобилизации инновационных финансовых инструментов для восстановления Украины.

"Мы вели немало дискуссий и переговоров по страхованию Францией своих компаний от военных рисков и, наконец, имеем результат этой кропотливой работы. Французское экспортно-кредитное агентство начало предоставлять гарантии для компаний, заинтересованных в восстановлении Украины", – отметила первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

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По ее словам, наблюдается оживление заинтересованности со стороны французского коммерческого сектора в работе в Украине, поэтому это решение – сигнал для французских компаний о том, что могут активнее выходить на украинский рынок.

Напоминаем:

Международное агентство по гарантированию инвестиций Всемирного банка (MIGA) предоставило первые инвестиционные гарантии для частных инвесторов Украины.