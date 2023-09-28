Агентство Світового банку MIGA вперше застрахувало воєнні ризики в Україні: хто отримав гарантії

Міжнародне агентство з гарантування інвестицій Світового банку (MIGA) надало перші інвестиційні гарантії для приватних інвесторів Україну.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Так, MIGA надало гарантію на здійснену інвестицію та залучене фінансування для будівництва та експлуатації складського комплексу та супутньої інфраструктури в промисловому парку M10 у Львові. Страхування покриває воєнні ризики впродовж 10 років.

Як зазначили в Мінекономіки, це дозволить створити нову індустріальну та логістичну інфраструктуру, складські площі й своєю чергою сприятиме економічному розвитку регіону під час війни й відновленню країни після перемоги.

Реклама:

"Гарантії, надані MIGA, є позитивним сигналом для нових потенційних інвесторів, які розглядають можливості інвестування в Україну. Цей крок відкриває можливості розвитку бізнесу та створення ланцюгів виробництва в різних регіонах України", - зазначила перший віцепрем'єр – міністр економіки Юлія Свириденко.

Проєкт, застрахований MIGA, буде сприяти підтримці зростання економіки України в умовах викликів, створенню нових робочих місць та податкових надходжень до бюджетів різних рівнів. А проєкт отримає сертифікацію "зеленого будівництва".

"Ми пишаємося можливістю підтримати Україну в часи великої економічної та гуманітарної катастрофи, спричиненої російським вторгненням. Ми прагнемо сприяти привабленню прямих іноземних інвестицій в Україну та створенню імпульсу для відновлення країни після війни", - зазначив виконавчий віцепрезидент MIGA Хіроші Матано.

Реклама:

Гендиректор Dragon Capital, яка володіє 65% акцій UIPH, Томаш Фіала подякував MIGA за підтримку України та "зеленої" інвестиції його компанії в індустріальний парк M10

"Широкий доступ до гарантій є ключовим фактором для збільшення прямих іноземних інвестицій в Україну в умовах війни. Ми також підкреслюємо важливу роль Офісу Президента України та Уряду України у збереженні стабільних макроекономічних умов та створенні сприятливого середовища для нових інвестицій", – додав він.

Нагадуємо:

У червні повідомлялось, що багатостороннє агентство з гарантій інвестицій (MIGA) групи Світового банку почало надавати гарантії страхування воєнних ризиків в Україні.