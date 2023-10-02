Количество дел о мошенничестве в Украине в 2023 году достигло исторического антирекорда

Аномальная активность мошенников зафиксирована в Украине в 2023 году.

Об этом сообщает платформа открытых данных Опендатабот со ссылкой на данные Офиса генпрокурора о количестве уголовных производств, возбужденных по факту мошенничества.

Так, за восемь месяцев 2023 года в Украине было открыто 59 605 уголовных производств за мошенничество - статья 190 УКУ. Это больше всего за последние два года.

Например, в 2021 году было открыто 23 847 уголовных дел по факту мошенничества, а в 2022 - 32 086.

Реклама:

В этом году количество новых производств растет месяц к месяцу Так, если в начале года, в среднем, 6,7 тысячи новых производств против мошенников, уже с мая среднее количество открытых производств в месяц составляет 8,2 тысячи.

Несмотря на рост количества открытых производств, ежегодно количество дел, доходящих до суда, уменьшается.

Так, за 8 месяцев 2023 года в суд доходило лишь 14% от общего количества открытых производств. Для сравнения, в соответствующий период 2021 года в суд попадало 30% от общего количества уголовных производств.

Реклама:

Читайте также: Коломойскому светит до 12 лет за мошенничество и отмывание средств. Как он выводил деньги, по версии следствия?

7 гарантированных путей лишиться своих денег в интернете