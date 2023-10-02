Компаний из США больше всего в рейтинге иностранного бизнеса в России

Американские компании лидируют по количеству в рейтинге крупнейших иностранных компаний в России.

Это показало ежегодное исследование "Forbes Россия", по результатам которого составляется список 50 крупнейших иностранных компаний РФ.

По итогам 2022 года рейтинг обновился почти наполовину. Однако американских компаний больше всего среди крупнейших иностранных компаний.

Несмотря на массовый уход западного бизнеса из страны в связи с войной в Украине, в рейтинге все еще присутствуют 8 из 10 американских компаний.

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Дальше идет Китай: рост с одной до шести компаний в списке.

Третье место сразу у трех стран — Турции, Франции и Германии — по пять компаний в рейтинге. Причем количество турецких компаний в рейтинге за год выросло с одной до пяти.

Впервые в рейтинге появились компании из Таиланда, Казахстана и Белоруссии.

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Первое место в рейтинге заняла французская розничная сеть товаров для дома "Леруа Мерлен". Год назад она находилась на втором месте, однако потеснила немецкую Volkswagen Group — автопроизводитель покинул российский рынок. Но в рейтинге 2023 года компании уже не будет: в марте 2023 года Leroy Merlin сообщила, что планирует передать контроль над российским бизнесом местному менеджменту.

Второе место в рейтинге занял производитель табака — японская JTGroup.

Третье место занял также производитель табака - американская PhilipMorrisInternational.

На четвертом месте — американская PepsiCo.

На пятом — французский ритейлер Auchan.

В десятку военного 2022 года также вошли немецкая Metro и российский бизнес компании Mars, штаб-квартира которой также находится в США.

В целом ежегодный список 50 самых крупных иностранных компаний в России по итогам 2022 года обновился почти наполовину. 22 компании выбыли из-за продажи, приостановки или закрытия бизнеса в России.

Однако компании из "недружественных стран" по-прежнему составляют большинство, отмечает Forbes.

Кроме того, расширилась география участников рейтинга. Если в прошлом году в списке присутствовали компании из 17 стран, то в этом году — из 18.

Главным бенефициаром изменений в экономике стали китайские корпорации.

Так, продажи российской компании холдинга Chery Automobile (№10) выросли в 2,4 раза, до 147 млрд рублей. Две другие автомобильные корпорации, Great Wall Motor (№28, бренды Haval, Tank и GWM) и "Джили-Моторс" (№37), увеличили выручку на 41% и 82% соответственно. Также впервые попали в рейтинг производители бытовой техники и электроники — BBK Electronics (№35, бренды Realme, Oppo, OnePlus, Vivo) и Haier (№42).

Среди 22 компаний, которые уже покинули список, кроме немецкой Volkswagen, также французская Renault (компания была на третьем месте), Apple (было пятое место), Toyota (седьмое) и Samsung (девятое).

Напоминаем:

Американская компания Iridium обеспечивает навигационной системой беспилотники "Картограф", которые производятся в России компанией AFM-Servers для нужд ФСБ и используются в войне с Украиной. Это выявило расследование украинского проекта Trap Aggressor.