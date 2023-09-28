Американская Iridium обеспечивает навигацией на линии фронта беспилотники ФСБ - расследование

Американская компания Iridium обеспечивает навигационной системой беспилотники "Картограф", которые производятся в России компанией AFM-Servers для нужд ФСБ и используются в войне с Украиной.

Это выявило расследование украинского проекта Trap Aggressor.

"Картограф" - засекреченная российская беспилотная авиационная система семейства "Птеро". Этот образец вооружения тайно разрабатывался для нужд ФСБ России. Его используют российские военные в войне против Украины и Сирии. Его производит AFM-Servers", - объясняют расследователи.

Начало расследованию положило видео почти годичной давности. На видео российский бизнесмен Амир Валиев, занимающий должность генерального директора AFM-Servers, рассказывает, что производит дроны с навигационной системой американской компании Iridium.

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К тому же, Валиев утверждает, что эти беспилотники могут выполнять свои задачи исключительно благодаря американской системе навигации производства Iridium.

Расследование, проведенное год спустя, показало, что Iridium до сих пор присутствует на российском рынке, в том числе - через свою дочернюю компанию Iridium Communications.

По данным торговых баз, в 2015-2022 годах российская "дочка" американской компании закупала продукцию непосредственно у материнской американской компании Iridium Satellite.

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В 2023 году эта же "дочка" импортировала машины производства Iridium Satellite для приема и преобразования голоса и изображений. Хотя теперь это осуществлялось опосредованно через какие-то неизвестные компании.

Одновременно московская компания Iridium Communications в 2022 году подписала договор с центральным узлом связи Национальной гвардии России (Росгвардия), согласно которому компания должна была подключить Росгвардию к международной спутниковой системе радиосвязи. Об этом стало известно из тендерной документации.

Кроме того, по данным НАПК Украины, московская дочка американской компании имеет действующие контракты на услуги спутниковой связи для вооруженных сил России.

А в марте 2022 года одна из компаний-основателей Iridium Communications, госпредприятие "Морсвязьспутник", предоставляла услуги российскому МИДу.

"Еще в мае 2014 года Iridium заявлял о возможных проблемах из-за санкций против российского бизнеса, но, как мы видим, после более 8 лет гибридной агрессии и 1,5 года полномасштабной войны в Украине никакие санкции не повлияли на сотрудничество Iridium с Россией", - отмечают расследователи.

По данным, которые удалось собрать Trap Aggressor, российская компания AFM-Servers, производящая дроны с навигационной системой Iridium, непосредственно помогает российским военным операциям против Украины и регулярно сотрудничает с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России.

Только с 2013 по 2015 годы AFM-Servers заключили контракты на почти 100 миллионов рублей с воинской частью 55056. Это подразделение ФСБ, которое занимается материально-техническим обеспечением.

Как отмечают расследователи, на сегодня БПЛА "Картограф" россияне используют в прифронтовой зоне для оценки ситуации на месте и определения местоположения украинского вооружения. Комплекс оснащен 80-мегапиксельными камерами и тепловизорами для быстрого создания 3D-планов зоны проведения спецопераций.

Расследователи Trap Aggressor направили письмо Iridium Satellite с просьбой прокомментировать бизнес в России после полутора лет полномасштабного вторжения. Однако представители компании решили проигнорировать это.

Напоминаем:

США на текущей неделе наложили ограничения на ряд компаний из РФ и Китая, которые помогают российской армии с дронами. Некоторые из них ранее фигурировали в журналистском расследовании о компонентах для российских беспилотников "Орлан-10".

Перед тем Штаты объявили санкции против сети компаний из Ирана, Китая, России и Турции, которые способствовали контрабанде компонентов для производства иранских самолетов и беспилотников.

Также на этой неделе стало известно, что Европейская комиссия предупредила о торговых ограничениях, которые могут быть введены в отношении Турции, Индии и еще четырех стран, откуда Иран и Россия поставляют детали для беспилотников и другого оружия, поражающего украинские города.