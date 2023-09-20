Плюс 300 мільярдів на оборону: Рада підтримала законопроєкт у першому читанні

Верховна Рада на засіданні 20 вересня підтримала законопроєкт №10038 про зміни до державного бюджету на 2023 рік.

Про це ЕП повідомила голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа.

За проголосували 302 народні депутати.

Урядовий проєкт закону пропонує збільшити видатки цьогорічного бюджету на 317 млрд грн, з яких майже 303 млрд грн пропонується спрямувати на потреби оборони.

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Крім цього, пропонується збільшити видатки на допомогу на проживання ВПО (на 16,5 млрд грн), на "швидке відновлення" (на 5,97 млрд грн). Також будуть збільшені видатки на МЗС (на 1,2 млрд грн) та на видання шкільних підручників для 5 і 6 класу (на 552,8 млн грн).

Водночас планується скорочення інших видатків на 11,4 млрд грн, в основному за рахунок зменшення видатків на обслуговування державного боргу (на 10,7 млрд грн).

Нагадуємо:

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Напередодні бюджетний комітет Ради підтримав законопроєкт №10038 за основу та в цілому.

Раніше повідомлялось, що Верховна Рада до кінця вересня розгляне запропонований урядом законопроєкт про збільшення видатків на оборонні потреби майже на 303 мільярди гривень.