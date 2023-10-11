Сумма "желаний" депутатов по увеличению расходов в проекте бюджета равняется 12 триллионов

У депутатов есть не менее 1620 предложений к проекту государственного бюджета на 2024 год, которыми предусматривается увеличение расходов госбюджета на дополнительную сумму 12,5 триллионов гривен.

Сумму, содержащуюся в поправках к главной смете страны, подсчитала заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа, которая называет такую депутатскую активность политиканством.

"Политика окончательно вернулась в Верховную Раду. В государственный бюджет 2024 года подано 1620 поправок на общую дополнительную сумму 12,5 триллионов гривен. В 2022 депутаты были гораздо скромнее", - отметила Пидласа.

При этом, все возможные поступления, вместе с помощью партнеров, составят в 2024 году максимум около 4 трлн гривен в год.

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"Учесть все эти желания народных депутатов невозможно, потому что реалистично внутренние ресурсы (все возможные поступления), ОВГЗ и помощь партнеров составляют максимум 3,96 трлн грн в год и они уже распределены Минфином на расходы в проекте бюджета", - подчеркнула Пидласа..

Напоминаем:

В государственный бюджет на 2023 год были поданы 1270 предложений на общую сумму 3,7 трлн грн.

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В проекте бюджета на 2024 год заложены доходы в размере 1,7 трлн грн, что на четверть больше, чем в смете на 2023 год. Такой рост объясняется направлением военного НДФЛ из местных бюджетов в государственный бюджет, а также оптимистичным макроэкономическим прогнозом, например, по номинальному ВВП - 7,8 трлн грн.

Дефицит бюджета третий год подряд превышает однозначные показатели и запланирован на уровне 20,4% ВВП. Соответственно, в конце 2024 года ожидаемый уровень госдолга достигнет 110,7% ВВП по сравнению с 97% в 2023 году и 78% в 2022 году.

В 2024 году планируется потратить 3,4 трлн грн, что на 279 млрд грн или 9% больше, чем в 2023 году. Почти 60% от этой суммы сконцентрированы в Минобороны (1 164 млрд грн), МВД (324 млрд грн) и Минсоцполитики (470 млрд грн).

Ключевым приоритетом на 2024 год является финансирование расходов на оборону и безопасность - 1 697,9 млрд грн. Из общего финансирования бюджетных программ Минобороны 99% средств традиционно предусмотрено на два направления:

882,8 млрд грн - зарплаты, медицина, помощь семьям военных;

265,4 млрд грн - закупка и ремонт вооружения и военной техники.

Ожидается, что на денежное обеспечение и зарплату военнослужащих направят более 1 трлн грн.