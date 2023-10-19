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Nokia уволит 14 тысяч работников из-за падения продаж на 20%

Четверг, 19 октября 2023, 10:40 - Игорь Пилипив

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia заявил о сокращении до 14 тыс рабочих мест после того, как продажи в третьем квартале упали на 20%.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, Nokia планирует сэкономить от 800 млн евро до 1,2 млрд евро до 2026 года. Ожидается, что программа приведет к тому, что организация будет насчитывать от 72 тыс до 77 тыс работников, по сравнению с 86 тыс сегодня.

"Nokia ожидает, что программа будет реализована быстро, по меньшей мере 400 млн евро экономии в год в 2024 году и еще 300 млн евро в 2025 году", - говорится в сообщении. 

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"Хотя на наши чистые продажи в третьем квартале повлияла длительная неопределенность, мы ожидаем увидеть более нормальное сезонное улучшение в нашем сетевом бизнесе в четвертом квартале", - сказал генеральный директор Nokia Пекка Лундмарк.

Квартальный сопоставимый чистый доход компании упал до 4,98 млрд евро с 6,24 млрд в прошлом году, не дотянув до оценки в 5,67 млрд евро, согласно опросу LSEG.

Напомним:

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Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia в понедельник заявил, что подписал новое многолетнее соглашение о лицензировании своих патентов на 5G для Samsung после окончания предыдущего договора в декабре.

Nokia работа
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