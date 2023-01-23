Nokia підписала нову патентну угоду щодо 5G з Samsung
Понеділок, 23 січня 2023, 13:00 -
Фінський виробник телекомунікаційного обладнання Nokia у понеділок заявив, що підписав нову багаторічну угоду про ліцензування своїх патентів на 5G для Samsung після закінчення попереднього договору в грудні.
Про це пише Reuters.
Samsung буде здійснювати платежі Nokia з 1 січня, але компанії не розкривають умови угоди.
Конкурент Nokia - Ericsson - минулого року також досяг угоди щодо патентів 5G із Samsung, завершивши суперечку, яка вдарила по його квартальному доходу.
Патентний портфель Nokia складається з близько 20 000 "сімейств" патентів, у тому числі понад 4500 "сімейств" патентів, визнаних необхідними для 5G, додає видання.
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Економічна правда