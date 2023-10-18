Группа "Нафтогаз" уплатила более 70 миллиардов гривен налогов за 2023 год

За девять месяцев 2023 года группа "Нафтогаз" уплатила более 70 млрд грн налогов.

Об этом рассказал глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев, цитирует его слова пресс-служба.

Со всех средств 5 млрд грн поступило в местные бюджеты. Еще 65 млрд – в государственную казну.

По словам Чернышева, в сентябре предприятия отчислили в госбюджет 8,2 миллиарда гривен, что составляет 13,9% всех налоговых поступлений.

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Нафтогаз

Напомним:

За сентябрь 2023 года в общий фонд государственного бюджета поступило 144,1 млрд гривен, значительная часть из которых – от международной помощи. Основные таможенные и налоговые поступления составили около 94 млрд грн.