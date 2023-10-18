Группа "Нафтогаз" уплатила более 70 миллиардов гривен налогов за 2023 год
Среда, 18 октября 2023, 20:38 -
За девять месяцев 2023 года группа "Нафтогаз" уплатила более 70 млрд грн налогов.
Об этом рассказал глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев, цитирует его слова пресс-служба.
Со всех средств 5 млрд грн поступило в местные бюджеты. Еще 65 млрд – в государственную казну.
По словам Чернышева, в сентябре предприятия отчислили в госбюджет 8,2 миллиарда гривен, что составляет 13,9% всех налоговых поступлений.
Реклама:
Напомним:
За сентябрь 2023 года в общий фонд государственного бюджета поступило 144,1 млрд гривен, значительная часть из которых – от международной помощи. Основные таможенные и налоговые поступления составили около 94 млрд грн.
Реклама: