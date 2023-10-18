Grain from Ukraine: украинское зерно могут получить еще две африканские страны

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Украина в рамках гуманитарной продовольственной программы Grain from Ukraine может отправить 72 тысяч тонн зерна Нигерии и Судана.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Отправку грузов с зерном обсудили заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич и заместитель исполнительного директора Всемирной продовольственной программы (WFP) Карлом Скау в рамках визита делегации Минагрополитики в Рим.

Так, в Нигерию можно отправить судно с 25 тыс. тонн зерна и Судану - с 32 тыс. тонн в рамках программы "Grain from Ukraine".

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Также представители Минагрополитики и WFP обсудили возможность направления гуманитарного груза в Сомали.

В Минагрополитики добавили, что в будущем возможно расширение географии и номенклатуры поставок по инициативе Grain from Ukraine.

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К гуманитарной инициативе Grain from Ukraine, которая заключалась в оказании помощи зерном странам Африки и Азии, присоединили Дунайские порты Украины.