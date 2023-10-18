Электронный сервис "єБронювання" планируют запустить до конца года

Министерство экономики разработало предварительный проект постановления Кабмина по сервису "єБронювання", сейчас он проходит этап согласований.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики в комментарии Forbes.

"Министерство экономики настроено на запуск "єБронювання" до конца 2023 года", – сообщили в министерстве.

За техническую часть отвечает Министерство цифровой трансформации.

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Запускать отдельное приложение не планируется, доступ будет осуществляться через "Дію".

Однако сначала должна быть завершена регуляторная часть, за которую отвечает Минэкономики. А именно согласование постановления Кабмина, которое будет регулировать "єБронювання", с органами центральной власти, Пенсионным фондом, налоговой, бизнесом и т.д.

В Минэкономики подчеркнули, что предыдущий проект постановления – не окончательная версия механизма, а все остальные действующие правила бронирования диджитализация процедуры не изменит.

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Напоминаем:

В июле стало известно, что Министерство экономики совместно с Министерством цифровой трансформации нарабатывают механизм электронного бронирования.