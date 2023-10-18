Создатели игры World of Tanks запускают проект в поддержку Украины
Один из крупнейших мировых разработчиков игр Wargaming, с аудиторией более 200 млн пользователей, создатель игры World of Tanks, запускает благотворительный проект #WargamingUnited, чтобы поддержать украинских медиков.
Об этом сообщает фандрайзинговая платформа United24.
В шесть игр разработчики добавили уникальные украинские тематические наборы. Всю прибыль с продаж этого контента компания направит через United24 на приобретение специализированных реанимобилей типа С.
"Покупая кастомизированные украинские наборы, игроки получают ценные игровые предметы и помогают спасти тысячи жизней", – говорится в сообщении.
Инициатива длится с 18 октября по 1 ноября.
Напоминаем:
В мае 2022 года Украина объявила о запуске глобальной инициативы United24, первой составляющей которой является онлайн-платформа по сбору средств.
Экономическая правда