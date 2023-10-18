Создатели игры World of Tanks запускают проект в поддержку Украины

Один из крупнейших мировых разработчиков игр Wargaming, с аудиторией более 200 млн пользователей, создатель игры World of Tanks, запускает благотворительный проект #WargamingUnited, чтобы поддержать украинских медиков.

Об этом сообщает фандрайзинговая платформа United24.

В шесть игр разработчики добавили уникальные украинские тематические наборы. Всю прибыль с продаж этого контента компания направит через United24 на приобретение специализированных реанимобилей типа С.

"Покупая кастомизированные украинские наборы, игроки получают ценные игровые предметы и помогают спасти тысячи жизней", – говорится в сообщении.

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Инициатива длится с 18 октября по 1 ноября.

Напоминаем:

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В мае 2022 года Украина объявила о запуске глобальной инициативы United24, первой составляющей которой является онлайн-платформа по сбору средств.

Экономическая правда