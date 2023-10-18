Розмінування: в Україні обстежили майже половину від пріоритетних сільгоспземель

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З початку 2023 року обстежено вже понад 225 тисяч гектарів земель сільгосппризначення, визначених для пріоритетного повернення до господарської експлуатації.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Зазначається, що за останній тиждень жовтня обстежили понад 5 тисяч гектарів таких земель.

"Переважна більшість обстежених за тиждень площ - майже 4,2 тис га - на Херсонщині. Решта - в Миколаївській та Харківській областях.

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В цілому на сьогодні обстежено вже понад 47% сільгоспземель, які запланували повернути до господарської експлуатації в першу чергу. Зокрема, в Харківській області - понад 28%, Херсонській - 48%, Миколаївській - понад 79%", - йдеться у повідомленні.

При цьому повернули до господарської експлуатації загалом біля 170 тисяч гектарів земель.

Загалом, чотирирічний план першочергового відновлення сільгоспземель передбачає проведення оглядів, а в разі потреби, очищення та розмінування понад 470 тисяч гектарів сільгоспземель, додали в міністерстві.

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Нагадаємо:

Україна залучила близько 500 мільйонів євро на розмінування, які витратять на засоби обстеження, техніку та екіпірування саперів.

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Економічна правда