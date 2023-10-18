Разминирование: в Украине обследовали почти половину от приоритетных сельхозземель

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С начала 2023 года обследовано уже более 225 тысяч гектаров земель сельхозназначения, определенных для приоритетного возвращения к хозяйственной эксплуатации.

Об этом сообщает Министерство экономики.

Отмечается, что за последнюю неделю октября обследовали более 5 тысяч гектаров таких земель.

"Подавляющее большинство обследованных за неделю площадей - почти 4,2 тыс га - на Херсонщине. Остальные - в Николаевской и Харьковской областях.

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В целом на сегодня обследовано уже более 47% сельхозземель, которые запланировали вернуть к хозяйственной эксплуатации в первую очередь. В частности, в Харьковской области - более 28%, Херсонской - 48%, Николаевской - более 79%", - говорится в сообщении.

При этом вернули в хозяйственную эксплуатацию в целом около 170 тысяч гектаров земель.

В общем, четырехлетний план первоочередного восстановления сельхозземель предусматривает проведение осмотров, а в случае необходимости, очистки и разминирования более 470 тысяч гектаров сельхозземель, добавили в министерстве.

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Напомним:

Украина привлекла около 500 миллионов евро на разминирование, которые потратят на средства обследования, технику и экипировку саперов.

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Экономическая правда