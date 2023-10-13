На разминирование Украины привлекли почти полмиллиарда евро – премьер

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Украина привлекла около 500 миллионов евро на разминирование, которые потратят на средства обследования, техники и экипировки саперов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства 13 октября.

Он отметил, что Украина консолидирует мир для противодействия российской агрессии и восстановления нашего государства.

В частности, на этой неделе в Загребе состоялась конференция по гуманитарному разминированию с участием более 40 государств.

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"Правительственная делегация представила наши планы по обезвреживанию российского минного мусора. Имели плодотворный диалог с партнерами", — сказал премьер.

По словам Шмыгаля, с учетом предыдущих пакетов поддержки привлечено около 500 млн. евро взносов на разминирование для Украины. В частности, 100 млн. евро от Швейцарии, около 20 млн. евро от Норвегии, 12,5 млн. евро от Швеции, 5 млн. евро от Хорватии, 2 млн. евро от Австрии, по 1,5 млн. евро от Испании и Словении.

"Украина благодарит за каждый вклад, это наша совместная работа по безопасности будущих поколений. Средства пойдут на закупку средств обследования, разминочной техники, на экипировку саперов. Кроме того, дополнительная помощь будет предоставлена в виде оборудования и экспертной поддержки", — отметил глава правительства.

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Напоминаем:

Украина подписала с Хорватией межправительственное соглашение о сотрудничестве в области разминирования.

Украина будет применять инновационные подходы к разминированию территории, в частности планирует создать рынок соответствующих услуг и предложить партнерам взять под патронат определенное направление работы в этой сфере.