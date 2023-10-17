Зарплаты в "конвертах" для 2 тысяч работников: БЭБ разоблачило схему в ресторанном холдинге

фото: БЭБ

Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах холдингом во Львове, в который входят 60 ресторанов и торговых точек.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Отмечается, что сотрудники БЭБ установили, что около 2000 работников заведений, входящих в холдинг, получают заработную плату двумя частями: одна - официальная, минимальная с уплатой всех обязательных платежей, а другая - неофициальная.

Вероятно, речь идет о ресторанном холдинге "!FEST", где сотрудники БЭБ сегодня проводили обыски.

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"Для выплаты последней каждый сотрудник при приеме на работу оформлял к карточке для выплат заработной платы дубликат, который передал в отдел кадров", - говорится в сообщении.

В БЭБ объясняют, используя этот дубликат, представитель главного офиса холдинга зачислял вторую часть заработной платы каждому сотруднику, отмечая в назначении платежа "собственное пополнение счета".

"Таким образом компания уклонялась от уплаты военного сбора, ЕСВ, который должно платить предприятие и НДФЛ. Предварительно убытки нанесенные государственному бюджету составляют более 50 млн грн", - отмечают в БЭБ.

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Также по предварительной информации детективов, упоминавшиеся заведения, не использовали РРО при расчетах с клиентами и получали оплату от клиентов наличными.

Кроме того, во время обыска в помещении главного офиса холдинга детективы обнаружили служебную документацию, свидетельствующую о нелегальных хозяйственных операциях, наличные, черновые записи, печати и тому подобное.

Добавляется, что по данному факту открыто уголовное производство ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212-1 УК, в виде умышленного уклонения от уплаты НДФЛ, военного сбора, единого социального взноса в особо крупном размере.

Напомним:

Бюро экономической безопасности проводило обыски в помещениях ресторанного холдинга !FEST, вероятно речь идет о помещении ночного клуба FESTrepublic.