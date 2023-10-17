Швеция заявила о повреждении кабеля связи в то же время, что и газопровод Balticconnector

В Балтийском море телекоммуникационный кабель между Эстонией и Швецией был поврежден примерно в то же время и в том же месте, что и газопровод Balticconnector.

Об этом пишет Yle.

По словам министра гражданской обороны Швеции Карла-Оскара Болина, пока трудно оценить, что именно вызвало повреждение телекоммуникационного кабеля. Однако министр предположил, что повреждения, вероятно, произошли одновременно с обнаружением утечки на газопроводе Balticconnector между Финляндией и Эстонией.

"Последние события в Финском заливе особенно показали важность защиты критической инфраструктуры. Вред, нанесенный финско-эстонскому газопроводу и финско-эстонскому коммуникационному кабелю, свидетельствует об уязвимости наших обществ", - отметил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

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Добавляется, что Швеция предложила поддержку Эстонии и Финляндии, которые ведут и проводят работу, чтобы выяснить, что именно вызвало этот дополнительный вред.

Напомним:

Операторы финской компании Gasgrid Finland Oy 2 октября зафиксировали падение давления в Балтийском подводном газопроводе, что может свидетельствовать об утечке газа.

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В политическом и военном руководстве Финляндии предполагают, что за инцидентом с утечкой газопровода Balticconnector, который соединяет страну с Эстонией, могла стоять Россия.

Президент РФ Владимир Путин отрицает причастность страны к разрыву на подводном газопроводе Balticconnector между Финляндией и Эстонией.