Рубль продолжает дешеветь на фоне заявлений пропагандистов РФ о его стабильности

Тенденция к ослаблению рубля, возобновившаяся в РФ уже через день после указа Владимира Путина, обязавшего экспортеров продавать валютную выручку, проявила себя и 17 октября.

На фоне сообщений в российских СМИ о стабильности рубля, доллар вновь подрос на Московской бирже на старте торгов.

По итогам начала торгов курс доллара составил 97,51 руб./1 доллар, что на 11,25 коп больше к уровню предыдущего закрытия торгов.

Причем, доллар оказался выше уровня действующего официального курса на 22,35 коп.

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Евро 17 октября на бирже не торгуется.

Тем не менее, пропагандистские СМИ сообщают, что "рубль стабилен в ожидании заметных стимулов к движению".

Согласно комментариям, инвесторы заняли выжидательную позицию, изучая решение властей РФ ввести для ряда крупнейших экспортеров обязательную продажу валютной выручки и новости на эту тему.

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Кроме того, участники валютного рынка якобы ожидают заявлений президента РФ Путина, который 17 октября принимает участие в форуме "Один пояс - один путь" в Китае.

В то же время, стало также известно, что правительство РФ вероятно планирует расширить валютные ограничения также и на зарубежных "дочек" экспортеров.

16 октября минфин предложил обязать экспортеров представлять в Банк России консолидированную отчетность о валютных активах и обязательствах – т. е. с учетом всех дочерних структур, в том числе зарубежных.

Напоминаем:

11 октября вечером, уже после закрытия биржевых валютных торгов, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручки отдельными крупными экспортерами для стабилизации курса рубля.

Экспортеров размещать не менее 80% валютной выручки в российских банках, а затем продавать не менее 90% от этого на внутреннем рынке.

В то же время эксперты, хотя и признавали сиюминутный эффект от указа Путина, однако ни один из них не высказался в пользу того, что обязательная продажа валютной выручки в дальнейшем радикально повлияет на курс рубля.

13 октября курс российского рубля на основной биржевой сессии опять начал тяготеть к снижению.