Завладение аэропортом "Одесса": одному из подозреваемых назначили залог в 12 миллионов

Следователь судья ВАКС 16 октября избрал меру пресечения одному из подозреваемых по делу о незаконном завладении КП "Международный аэропорт "Одесса" и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности, а именно одному из эксдиректоров совместно созданного ООО "Международный аэропорт Одесса".

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Хотя САП не указывает имя подозреваемого, согласно информации источников УП, речь идет о директоре ООО "Одесса аэропорт девелопмент" Алексее Кочанове.

"Суд частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 12 млн 78 тыс грн", - говорится в сообщении.

Реклама:

Подозреваемого обязали прибывать по первому требованию к детективам, прокурору, суду, не отлучаться из Киева без разрешения детектива, прокурора или суда. А также:

сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;

воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;

сдать на хранение детективам НАБУ свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

Срок действия обязанностей продлится до 29 октября.

Напоминаем:

Реклама:

29 августа НАБУ и САП заявили о разоблачении группы, завладевшей имуществом "Международного аэропорта "Одесса" стоимостью 118 млн грн и доходом от его деятельности в течение 2012-2022 годов в размере более 2,5 млрд грн.

В 2011 году ЭП писала о сомнительном решении Одесского горсовета, благодаря которому бизнесмены завладели аэропортом. Тогда сессия городского совета проголосовала за создание нового предприятия – ООО "Международный аэропорт "Одесса", контрольная часть которого принадлежала частной структуре "Одесса эйрпорт девелопмент".

Читайте подробнее: Как Костусев лишился одесского аэропорта