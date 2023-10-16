Количество долгов украинцев за год выросло на 1,2 миллиона: кому должны больше всего

С октября 2022 года по октябрь 2023 года количество долгов в Едином реестре должников возросло на 1,2 миллиона, больше всего - в категории "Взыскание судебного сбора".

Об этом сообщает Опендатабот.

"Практически половина новых долгов – 49% – появилась в реестре с мая по август текущего года, еще 67 тыс долгов прибавились в течение августа-сентября. Для сравнения, за август-сентябрь 2022 количество долгов у ЕРБ наоборот уменьшилось — на 354 тыс", - говорится в исследовании.

опендатабот

Наибольший прирост в течение года наблюдался в категории "взыскания судебного сбора" — количество долгов в категории выросло на две трети или 68%. При этом за август-сентябрь количество таких долгов увеличилось на 5,5%. Доля этих долгов в реестре составляет 4%.

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Наибольшую долю от общего количества долгов постоянно составляют долги в категории "Взыскание в пользу государства" — 22,3%. За последний год прирост в данной категории составил 19%.

Доля долгов по штрафам за нарушение ПДД составляет 19,6% от общего количества долгов, и с октября 2022-го количество таких долгов выросло на 8%.

Количество долгов по коммунальным услугам за год увеличилось на 13% или на 73 тыс. Почти три четверти из них появились в Реестре за прошедший отопительный сезон — с октября 2022-го по май 2023-го. Еще 12% или 8,6 тыс. долгов прибавились в августе-сентябре 2023 года. Доля таких долгов в общем количестве составляет 7,4%.

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В категории "Взыскание средств" (в частности, речь идет и о долгах по кредитам) количество долгов за год выросло незначительно — на 1,7%. В общей сложности они в ЕРБ составляют 17,9%.

Незначительно возросло количество долгов по алиментам (на 2%), а их доля в реестре составляет 2,3%.

опендатабот

В ЕРБ попадают граждане и компании, в отношении которых частными и государственными исполнителями были открыты исполнительные производства за невыполнение решений судов, неуплату штрафов, несвоевременную выплату задолженностей перед банками и т.д.

Напоминаем:

В этом году украинцы ежемесячно берут более 650 тысяч микрокредитов, что почти в 1,5 раза больше, чем ежемесячно в 2022 году, но все еще в 1,8 раза меньше соответствующего периода 2021 года.