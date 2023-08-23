Українці наростили темпи взяття мікрокредитів: щомісяця укладають понад 650 тисяч угод

Цьогоріч українці щомісяця беруть понад 650 тисяч мікрокредитів, що майже у 1,5 рази більше, ніж щомісяця у 2022 році, але все ще у 1,8 рази менше до відповідного періоду 2021.

Про це повідомляє Опендатабот.

За першу половину 2023 було видано 3,9 млн мікрокредитів на суму 18,4 млрд грн. Для порівняння, за весь 2022 українці взяли в МФО 5,4 млн мікропозик загалом на 23,9 млрд грн. У 2021 році 14,2 млн позик на понад 65 млрд грн.

Аналітики зазначають, що кількість виданих кредитів щоквартала збільшується. Так, за ІІ квартал (квітень-червень) приріст склав 7%. У порівнянні з І кварталом поточного року, коли приріст складав 18%, темпи дещо вщухли.

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Опендатабот

Середня сума кредиту дещо зменшилася у другому кварталі: на 7% — з 4931 грн до 4564 грн. Для порівняння, торік у ІІ кварталі середня сума складала 3810 грн, а у ІІ кварталі 2021 — 4468 грн.

Опендатабот

Що стосується боргів, то наразі українці заборгували МФО 8,9 млрд грн. Це у 1,7 разів менше заборгованості на 01.07.2021, тоді вона складала 14.9 млрд грн і на 22% менше суми заборгованості на кінець І півріччя 2022 (11,4 млрд грн).

Більше того, на відміну від 2022, заборгованість за кредитами продовжує зростати: +1,4% за квартал. Але порівняно з періодом до початку цього року, коли приріст за квартал сягнув 9,4%, зростання заборгованостей дещо знизилось.

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Від початку повномасштабної війни кількість зареєстрованих фінансових компаній скоротилася на третину: з 935 до 629 на липень поточного року.

Нагадуємо:

Народні депутати ініціювали законопроєкт, що суттєво обмежує ставки за позиками, які видають мікрофінансові організації.