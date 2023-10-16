Курс валют на 16 октября: гривна в банках укрепилась

16 октября наличная гривня укрепилась в банках и сохраняет стабильность на черном рынке.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 37,76 – 38,07 грн против котировок в 37,62 – 38,08 грн накануне.

В это же время "черный" курс евро составил 40,21 - 40,45 грн против курса 40,19 - 41,44 грн за евро накануне.

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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 37,5 – 38,15 грн (курс на 13 октября – 37,6 – 38,2 грн);

Евро – 40,0 – 40,6 грн (курс на 13 октября – 40,1 – 40,8 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 37,2 – 37,8 грн;

Ощадбанк – 37,5 – 38,2 грн;

Укрэксимбанк – 37,1 – 37,9 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,5 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

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Напоминаем:

Национальный банк с 3 октября отменил фиксированный курс и объявил о переходе в режим управляемой гибкости обменного курса.

После отказа от фиксированного курса гривна не совершила "полет в космос" – НБУ для удовлетворения спроса на рынке продал столько валюты, сколько нужно.