Рада сделала шаг в направлении пожизненного финмониторинга для чиновников

Финансовый комитет Верховной Рады поддержал для принятия во втором чтении законопроект №9269-д, который вводит пожизненный финмониторинг для украинских чиновников.

Об этом сообщил председатель финкомитета Даниил Гетманцев.

Однако будет ли вынесен данный законопроект на рассмотрение парламента, пока не ясно.

Введение пожизненного финмониторинга для украинских чиновников - это одно из условий для начала переговоров о членстве Украины в Евросоюзе.

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В то же время, законопроект №9269-д предусматривает вступление в силу соответствующей нормы только после вступления Украины в ЕС.

"Считаю это решение ошибочным и подлежащим пересмотру. Для этого созываю Комитет на 11.00 в понедельник. Убежден, Комитет должен показать всей ВР пример преобладания интересов страны над собственными интересами", - отметил Гетманцев.

Удастся ли главе комитета убедить депутатов, вопрос остается открытым, поскольку именно за эту редакцию проголосовало большинство членов комитета.

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""Большинство депутатов Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики только что поддержали правку к 9269-д, которой возвращение бессрочности статуса публичного деятеля состоится после того, как Украина станет членом ЕС", - сообщила в фейсбук депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

По словам одного из руководителей финансового комитета Ярослава Железняка, повторное заседание может состояться в понедельник.

Эту же информацию подтверждает и лидер фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия. По его словам, это не окончательное решение - он будет требовать переголосования.

"Сегодня на комитете приняли редакцию закона о политически значимых лицах, которая не соответствует требованиям наших партнеров из ЕС. Это неприемлемо для нас, буду инициировать повторное заседание комитета для пересмотра редакции законопроекта ко второму чтению", - написал Арахамия в телеграмм-канале.

Напоминаем:

В первом чтении законопроект был принят 21 сентября.

Введение финмониторинга для чиновников - это также одно из двух ключевых требований Международного валютного фонда для получения Украиной третьего транша в конце этого года.