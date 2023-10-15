МВФ запустил фонд для поддержки реформ в Украине

Международный валютный фонд (МВФ) объявил о запуске фонда развития возможностей для Украины, на который доноры уже выделили 14 млн долл.

Об этом сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный в Facebook.

"Сегодня (14 октября - ЭП) МВФ объявил о запуске Фонда развития возможностей для Украины. Он охватит потребности реализации плана по развитию потенциала нашей страны, успешного осуществления реформ", - отметил Пышный.

Глава НБУ подчеркнул, в двух последних меморандумов Украины с МВФ, в частности, говорится о том, что основной фокус будет на сохранении макроэкономической, внешней и финансовой стабильности для того, чтобы укрепить способность Украины.

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Кроме того, в этой совместной работе важны несколько направлений - международная финансовая помощь, реформирование украинской экономики, укрепление институциональной способности органов власти. И по каждому из них важными составляющими являются ритмичность, своевременность и полнота. Реформы в Украине и укрепление способности должны происходить постоянно, без остановки, с привлечением лучшего мирового опыта.

"МВФ в очередной раз подтвердил свое лидерство в процессе мобилизации финансовой помощи для Украины. Сейчас доноры уже выделили 14 млн долл. Цель - собрать 65 млн долл", - заявил Пышный.

Напомним:

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Международный валютный фонд в ходе подготовки ко второму пересмотру программы расширенного финансирования (EFF) отметил по меньшей мере три важных достижения Украины, связанных со стабилизацией экономики.