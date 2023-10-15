Украине становится все труднее получить финансовую поддержку от партнеров - Марченко

Украине становится все труднее получить финансовую поддержку, поскольку внимание ключевых стран-доноров сосредотачивается на предстоящих выборах.

Об этом сказал министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью Reuters.

"Я вижу большую усталость, я вижу много слабости среди наших партнеров, они хотели бы забыть о войне, но война все еще продолжается", - сказал Марченко в кулуарах Международного валютного фонда и заседания Всемирного банка в Марракеше.

По его словам, Украина сейчас прилагает вдвое больше усилий, чтобы убедить партнеров оказать поддержку, по сравнению с последними ежегодными встречами в апреле.

Реклама:

Марченко добавил, что "геополитические изменения и внутренний политический контекст в разных странах" уменьшают желание правительств поддерживать Украину, вспомнив о выборах, запланированных в США и Европейском Союзе в следующем году.

"Мы уже имеем определенные обязательства, например 5,4 млрд долл по программе МВФ, и мы ожидаем обязательств от Японии и Великобритании, и, конечно, мы полагаемся на наших ключевых партнеров и союзников - США и Европейский Союз", - сказал министр финансов.

Отмечается, что ЕС работает над пакетом помощи Украине на 50 млрд евро на 2024-2027 годы.

Реклама:

Министр добавил, что экономика Украины должна вырасти на 5% в 2024 году. Кроме того, достаточные запасы газа на зиму должны защитить экономику от потенциального роста цен.

Также читайте: Министр финансов Сергей Марченко: США комфортнее давать нам оружие, HIMARS, ракеты - что угодно, но не деньги

Напомним:

С начала большой войны стран G7 направили в госбюджет почти 33 млрд долларов, что составляет более половины всего внешнего финансирования за этот период.

Экономическая правда.