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Финляндия рассматривает возможность полного запрета сделок с недвижимостью для россиян

Суббота, 14 октября 2023, 18:00 - Игорь Пилипив

Правительство Финляндии планирует несколько законодательных проектов, которые могут запретить россиянам заключать сделки по недвижимости. 

Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в интервью газете Helsingin Sanomat.

"Оценка операций с недвижимостью с гражданами странами за пределами ЕС, в частности с россиянами была пересмотрена. В течение зимы будет оценена возможность полного запрета этих сделок или значительных дополнительных ограничений", - сказал Хяккянен.

Кроме того, будет усилена проверка транзакций.

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Добавляется, что такой запрет будет предусматривать ряд исключений, и будет утвержден перечень конкретных ситуаций, в которых подобные сделки будут возможны. 

Также один из проектов заключается в том, что впоследствии закон может вмешаться сильнее, чем сейчас, если компании продадут что-то критическое не той стране.

"Чтобы не произошло так, как тогда, когда выяснилось, что россияне владеют Хельсинской верфью (предприятие для строительства и ремонта судов - ЭП) или чем-то другим", - добавил Хяккянен.

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Напомним:

Продукция компании Pepsi больше не будет продаваться в здании парламента Финляндии, поскольку компания не прекратила свою деятельность в России.

Финляндия РФ недвижимость
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