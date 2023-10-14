Российская криптобиржа обслуживает преступные группировки, богатых россиян и террористов ХАМАС - WSJ

Российская криптобиржа Garantex даже несмотря на санкции США перемещает деньги для преступных группировок, богатых россиян и террористической группы, связанной с ХАМАС.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что в прошлом году США наложили санкции на московскую криптобиржу, чтобы помешать россиянам избежать финансовой блокады, введенной после вторжения в Украину.

Однако издание утверждаю, ссылаясь на данные торгов и людей знакомых с фирмой, что Garantex стала основным каналом, через который россияне перемещают средства в РФ и вывозят ее из страны.

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По словам властей США, криптобиржа является средством для отмывания доходов российских киберпреступников.

"Растущая роль Garantex как глобального канала для незаконных средств была подчеркнута в этом месяце доказательствами того, что палестинские боевики частично финансировали свои операции через криптовалюту накануне атак в Израиле 7 октября", - говорится в сообщении.

В общем цифровые кошельки, контролируемые палестинским исламским джихадом, который присоединился к ХАМАС в атаках, получили часть в 93 млн долл через Garantex.

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Кроме того, в РФ обмен используется для перевода рублей в другие валюты. Клиенты вносят рубли наличными в офисах Garantex, чтобы получить криптовалюту, преимущественно в форме стейблкоинов. Затем их можно вывести как традиционную валюту за границу из сети местных партнеров.

По данным поставщика криптоданих Coinpaprika, в июле транзакции клиентов на платформе составили около 865 млн долл, что более чем втрое превышает сумму, которую она обработала за месяц, когда на нее были введены санкции.

Garantex, запущенная в 2019 году, является самой популярной криптовалютной биржей в России для торговли рублями.

Напомним:

Министерство финансов США объявило о введении санкций против Hydra, крупнейшей русскоязычной платформы в даркнете, а также криптобиржи Garantex.