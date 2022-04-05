США оголосили санкції проти найбільшої російської платформи в даркнеті Hydra

Міністерство фінансів США оголосило про введення санкцій проти Hydra, найбільшої російськомовної платформи в даркнеті, а також криптобіржі Garantex.

Про це повідомляє Financial Times.

Довідка. Даркнет (дослівно – "темна мережа") – мережа вебсайтів, які мають приховані IP-адреси і на які можна потрапити лише з певними налаштуваннями чи з певних браузерів. Ідея даркнету полягає в захищеності даних та анонімності, чим можуть зловживати злочинці.

Hydra, запущена в 2015 році, є найбільшим ринком у даркнеті за доходами. Платформа популярна серед кіберзлочинців для комунікації та пошуку способів відмивання грошей, або ж торгівлі вкраденими даними та наркотиками.

Також обмеження торкнулися Garantex, криптовалютної біржі, яка працює переважно за межами Росії.

Санкції передбачають, що всі активи цих формувань у власності громадян США буде заморожено, незалежно від розташування в чи за межами країни.

Мінфін США заявив, що і Hydra, і Garantex використовувалися зловмисниками-здирникам для відмивання мільйонів доларів, одержаних від своїх злочинів. Багато з них, за даними відомства, безкарно діють в Росії або пов’язаних з Росією країнах.

Західні експерти попереджають, що з Росії може статися "бум" фінансово мотивованих кіберзлочинів, оскільки накладені на країну санкції шкодять економіці.

Нагадуємо:

Служби Німеччини знешкодили найбільший у світі нелегальний російськомовний ринок даркнету Hydra Market.