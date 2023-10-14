Кабмин выделило 62 миллиарда на различные программы восстановления после российской агрессии - Шмыгаль

Фонду ликвидации последствий вооруженной агрессии было выделено на различные программы восстановления 62,3 млрд грн, из которых почти 1,7 млрд предусмотрено на Сумскую область, а 673 млн - на Черниговскую.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Президиума Конгресса местных, которая была посвящена вопросам Сумской и Черниговской областей.

"Из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии было выделено на различные программы восстановления 62,3 млрд грн. Из них почти 1,7 млрд предусмотрено на Сумскую область, 673 млн - на Черниговскую", - отметил Шмыгаль.

По словам премьера, общими приоритетами центральной власти, регионов и громад сейчас являются завершение подготовки к зиме, старт и успешное прохождение отопительного сезона, восстановление и обеспечение социальной составляющей.

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Соответственно, ОГА отчитались о высоком уровне готовности к отопительному сезону: на Черниговщине - 99,5%, на Сумщине - 99,1%.

В то же время продолжаем разворачивать сеть Пунктов несокрушимости. На территории Черниговской области их создано 330, в Сумской - 541.

Напомним:

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По состоянию на начало октября Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры объявило 50 тендеров на проекты по восстановлению.