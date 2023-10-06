У Prozorro оголошені перші 50 тендерів на проєкти відновлення: у пріоритеті 3 міста та 6 областей

Станом на початок жовтня Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури оголосило 50 тендерів на проєкти з відновлення.

Про це повідомив керівник проєкту розвитку системи закупівель Агентства відновлення Олександр Наход на архітектурно-будівельному BUSINESS FORUM "Відновлення України. Модернізація і трансформація".

"Перші результати наших закупівель. Ми почали у квітні-травні разом із ринком готуватися до перших закупівель із відновлення. Станом на початок жовтня вже 50 процедур у системі Prozorro було оголошено, пов'язаних саме з будівництвом об'єктів. Укладено на сьогодні 18 договорів", - зазначив він.

Наход нагадав, що перші торги на об'єкти було оголошено в червні в Київській області.

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За його словами, до пріоритетних для відновлення регіонів входять Київська, Чернігівська, Сумська, Одеська, Миколаївська та Херсонська області.

У трьох містах - Посаді-Покровському (Херсонської обл.), Ягідному (Чернігівська обл.) і Бородянці (Київської обл.) - оголошено перші тендери. У цих містах буде здійснено комплексне відновлення.

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В Україні планується рекордний перетік бюджету з Мінвідновлення до Мінстратегпрому, а відтак, кардинально зміняться державні пріоритети та їх фінансування.

Бюджет Міністерства відновлення Олександра Кубракова на наступний рік зазнає трикратного зменшення. Тобто, фінансування Мінвідновлення та підпорядкованого йому Агентства відновлення "поріжуть" зі 119 до 39 мільярдів на двох.

Щодо Мінвідновлення, то, як стверджують джерела, їм доведеться шукати гроші самотужки для покриття трикратного зменшення бюджету міністерства та Агентства відновлення у порівнянні з нинішнім роком.

Водночас Мінвідновлення спробує провести через Верховну Раду зміни до Бюджетного кодексу, що передбачають створення постійно діючого Нацфонда відновлення, який буде відповідати за розподіл видатків на відбудову з Резервного фонду та міжнародної допомоги.

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