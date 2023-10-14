Очередной караван из трех судов направляется в порты Большой Одессы

Судно JOLANDA Фото: MarineTraffic

К портам Большой Одессы идет очередной караван, в составе трех судов.

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.

Среди судов, которые направляются в порты Большой Одессы, есть дедвейт MAX EMPEROR - 91,8 тыс тонн, (портом назначения указан Черноморск), дедвейт GLORIA G - 74,4 тыс тонн и дедвейт JOLANDA - 180,6 тыс тонн.

В ЦТС предполагают, что JOLANDA идет под загрузку рудой.

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Также добавляется, что уже 29 судов, воспользовавшихся временным коридором, объявленным Украиной, на вход в черноморские порты. На выход этот показатель сейчас составляет - 21.

Напомним:

С момента выхода из "зерновой сделки" РФ осуществила 17 массированных атак, что привело к снижению на 40% экспортного потенциала портов.

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