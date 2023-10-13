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Правительство зарегистрировало индустриальный парк для технической конопли

Пятница, 13 октября 2023, 19:34 - Игорь Пилипив

Кабинет Министров включил в реестр еще один индустриальный парк "Нempy UА", который специализируется на выращивании и переработке технической конопли.

Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в ВР Тарас Мельничук.

Индустриальный парк расположен на Ровенщине площадью 42,9 га. Резидентами парка являются компании, которые специализируются на производстве продукции из промышленной конопли, исследованиях и разработках новых продуктов, а также на предоставлении специальных услуг.

Отмечается, что инфраструктура и технологические возможности парка будут обеспечивать всю цепочку от семенного фонда до производства и продажи готовых продуктов.

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В целом индустриальный парк "Нempy UА" позволит производить более 200 видов различных продуктов.

Напомним:

Кабмин включил в реестр индустриальных парков еще две новые площадки, ожидается, что на их базе будет создано около 2 тыс рабочих мест.

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