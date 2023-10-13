Французская TotalEnergies подписала 27-летнее соглашение с Катаром на поставки сжиженного газа

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Французский нефтегазовый гигант TotalEnergies подписал 27-летнее соглашение с Катаром на поставку сжиженного природного газа: Катар будет поставлять до 3,5 млн тонн СПГ во Францию ежегодно, начиная с 2026 года.

Об этом пишет Financial Times.

Ожидается, что поставки продлятся до 2053 года, что делает этот контракт крупнейшей и самой длинной сделкой страны Персидского залива с Европой.

Контракт подчеркивает зависимость Франции от углеродных источников энергии, несмотря на ее цель достичь чистого нуля выбросов в 2050 году.

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Он также подчеркивает напряженность между потребностью Европы в энергетической безопасности и ее стремлением уменьшить зависимость от ископаемого топлива, чтобы удовлетворить экологические амбиции континента, добавляет FT.

Катар поставляет сжиженный природный газ во Францию с 2009 года, но европейский спрос на это топливо вырос после вторжения России в Украину.

"Хотя Франция была менее зависимой от российского газа, чем Германия, война заставила переосмыслить ее подход к СПГ. Поставки во Францию стремительно выросли после вторжения в феврале 2022 года, увеличившись на 102% в прошлом году, согласно данным газовой сети GRDF.

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Согласно данным компании ICIS, которая занимается исследованием рынка, Франция была четвертым крупнейшим импортером СПГ в мире в 2022 году, уступая Японии, Китаю и Южной Корее.

Напомним:

Ранее Катар договорился о многолетнем контракте на поставку сжиженного природного газа (LNG) в Германию: речь идет о поставках 2 млн тонн в год как минимум 15 лет.

Экономическая правда