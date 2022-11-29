Катар согласовал 15-летнее соглашение на поставки сжиженного природного газа Германии

Катар договорился о многолетнем контракте на поставку сжиженного природного газа (LNG) в Германию: речь идет о поставках 2 млн тонн на год как минимум 15 лет.

Об этом пишет AFP.

"Катар согласился поставлять в Германию два миллиона тонн сжиженного природного газа в год в течение как минимум 15 лет, поскольку крупнейшая экономика Европы борется за альтернативные поставки после вторжения России в Украину", - пишет агентство.

"С помощью долгожданного соглашения Катар стремится "внести свой вклад в усилия по поддержанию энергетической безопасности Германии и Европы", - сказал министр энергетики Катара и генеральный директор QatarEnergy Саад Шерида аль-Кааби.

По словам Кааби, партнер QatarEnergy, американская компания ConocoPhillips, будет поставлять газ из катарских проектов North Field East и South с 2026 года на СПГ-терминал Brunsbuttel, разрабатываемый на севере Германии.

Страны Азии во главе с Китаем, Японией и Южной Кореей являются основным рынком сбыта катарского газа, который все чаще ищут европейские страны после того, как война России против Украины поставила российские поставки под сомнение, пишет AFP.

Переговоры с европейскими странами ранее шли трудно, поскольку Германия и другие страны отказывались подписывать долгосрочные соглашения с азиатскими странами.

ВИДЕО ДНЯ

Соглашение с Германией было заключено через неделю после того, как QatarEnergy объявила о 27-летнем соглашении о поставках четырех миллионов тонн в год в Китай.

Напомним:

QatarEnergy подписала 27-летнее соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) китайской компании Sinopec - это является самой длинной сделкой в отрасли СПГ, поскольку нестабильные рынки заставляют покупателей искать долгосрочные сделки.

Экономическая правда