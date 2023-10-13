НАПК исключило мирового производителя бриллиантов из Индии из перечня спонсоров войны: причины

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Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) исключило одну из крупнейших в мире компаний по производству и экспорту бриллиантов, индийскую Shree Ramkrishna Exports (SRK) из перечня международных спонсоров войны.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

В Агентстве объяснили, что компания вышла с официальным заявлением, где отметила, что будет придерживаться международных обязательств и не будет сотрудничать с российскими подсанкционными субъектами.

Также в компании заявили о своей поддержке нынешним и будущим инициативам стран G7 по ограничениям обращения с российскими алмазами, и воздержание от закупок российских алмазов.

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"Индия является одним из основных покупателей алмазов, прежде всего мелкого алмазного сырья, из России, и крупнейшим в мире центром производства бриллиантов. Такое решение компании должно напрямую повлиять на способность России вести войну против нашего государства и ее влияние в мире", - заявили в НАПК.

Напомним:

В сентябре Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло в перечень международных спонсоров войны одну из крупнейших в мире компаний по производству и экспорту бриллиантов Shree Ramkrishna Exports (SRK).

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В НАПК тогда заявили, что индийская компания продолжает сотрудничать с агрессором, закупая алмазы в России, несмотря на санкции, введенные против РФ в этой сфере. В 2023 году компания втрое увеличила закупку алмазов в РФ по сравнению с 2021 годом.

Экономическая правда