В шаге от крупнейшего гейминговой сделки: Британия одобрила покупку Microsoft разработчика Activision Blizzard

Управление по вопросам конкуренции и рынков Великобритании (CMA) одобрило соглашение Microsoft о приобретении Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов.

Об этом говорится в сообщении CMA.

CMA отмечает, что после того, как Microsoft решила продать компании Ubisoft права на облачный стриминг игр Activision Blizzard, сделку можно разблокировать.

"CMA решило предоставить корпорации Microsoft согласие на приобретение Activision Blizzard, за исключением прав Activision на потоковую передачу в облаке за пределами Европейской экономической зоны, при условии, что продажа прав Activision на облачную потоковую передачу будет завершена до слияния", - говорится в заявлении регулятора.

Реклама:

Ранее CMA наложило вето на сделку, заявив, что она может привести к повышению цен, уменьшению выбора и инноваций для британских геймеров. По словам регулятора, новое предложение означает, что Microsoft не может ограничивать доступ к ключевому контенту Activision в собственном облачном игровом сервисе или скрывать эти игры от конкурентов.

Читайте подробнее: Игры на 70 миллиардов. Как крупнейшая сделка в истории Microsoft сменит рынок гейминга

Напоминаем:

Реклама:

Ранее сообщалось, что процесс приобретения корпорацией Microsoft разработчика игр Activision Blizzard за 69 млрд долларов, похоже, справится с последним препятствием регуляторов после того, как антимонопольные ведомства Великобритании дали понять, что они одобрят последние шаги Microsoft.